Третье за две недели нападение: что произошло у стен американского Капитолия

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности националистических, террористических и экстремистских организаций. Сведения об истории, деятельности, воззрениях, целях и жестокости указанных организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

На фоне сильнейшего внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах Америки произошел уже третий за две недели террористический акт. 23 марта Ахмад Аливи Алисс хладнокровно расстрелял десять ни в чем не повинных людей в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо, а через неделю, 31 марта, в одном из офисных зданий Оринджа, Клифорния, Аминадаб Галаксио Гонсалес убил четырех человек, не пожалев даже ребенка.

Администрация Соединенных Штатов и либеральная американская пресса, надеявшаяся обвинить в терактах «белых расистов», на новости отреагировали вяло и даже попытались скрыть от лишних глаз все неполиткорретные подробности инцидентов.

Однако в пятницу, 2 апреля, в США была совершена новая атака, но уже на правительственные учреждения: заграждения, защищающие Капитолий от «сторонников белого превосходства», были протаранены автомобилем. Прогрессивная общественность замерла в предвкушении и приготовилась возложить ответственность на сторонников Дональда Трампа, но вновь испытала разочарование. Водителем оказался последователь радикального исламистского движения «Нация ислама» чернокожий Ной Грин.

Редакция Telegram-канала «Американскiй номеръ» рассказывает об очередном теракте в США и реакции властей.

В 13.00 по местному времени Ной Грин, разогнавшись на своем автомобиле, протаранил двух офицеров полиции, охранявших северный вход в здание Конгресса США. Как сообщила Йогананда Питтман, исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия, подозреваемый, сбив правоохранителей, врезался в заграждение, вышел из машины и с ножом в руке принялся угрожать офицерам.

Leftists rushed to say the #capitol killer was a “white Trump supporter”.



Wrong.



He was black and supported the Nation of Islam. https://t.co/1trekJvmk7 pic.twitter.com/fLr7gM5Ci9 — Peter (@Suffragentleman) April 2, 2021

В связи с тем, что злоумышленник не реагировал на словесные команды, полицейским пришлось применить оружие: Грин был убит на месте.

#USA #capitol on lockdown after security threat

➖car crashed into a security barrier outside the Capitol Hill complex.

➖entrance used by senators and staff.

➖2 cops injured

➖ Suspect shot

➖US Capitol complex on lockdown after shooting. pic.twitter.com/lbbByy2Spt — Rhythm Anand Bhardwaj (@Rhythms22) April 2, 2021

Current scene outside the #Capitol, multiple officers have reportedly been injured when a vehicle rammed into a checkpoint pic.twitter.com/5krDIgYfJT — Lisa Bennatan (@LisaBennatan) April 2, 2021

Не обошлось и без жертв со стороны сотрудников правоохранительных органов: от полученных травм скончался Уильям Эванс, служивший в рядах полиции Капитолия с 2003 года.

Йогананда Питтман, исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия США, объявила о смерти офицера на брифинге для прессы:

«С очень, очень тяжелым сердцем я объявляю, что один из наших офицеров скончался от полученных травм», - сказала она.

BREAKING: a #Capitol Police officer has died from injuries sustained in the attack.



Suspect also dead.pic.twitter.com/tJQ6x5RNmT — John Scott-Railton (@jsrailton) April 2, 2021

На своей страничке в Facebook, которую оперативно удалила администрация социальной сети, 25-летний Ной Грин рассказывал о трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в повседневной жизни. Он писал о перенесенных болезнях, как оставил работу ради того, чтобы отправится в нелегкое «духовное путешествие». Тем не менее, большинство постов было посвящено его преданности «Нации ислама» - националистической религиозной организации афроамериканцев, возглавляемой Луисом Фарраханом.

Noah Green's Facebook post from March 17th: pic.twitter.com/mlFnMQLew0 — Mubin Shaikh (@MrMubinShaikh) April 2, 2021

«Нация ислама», основанная в Чикаго в 1930 году, сочетает религиозные аспекты ислама с идеями чернокожего национализма. Организация призывает вести здоровый образ жизни, соблюдать диету, заниматься физическими упражнениями, не употреблять алкоголь, свинину, наркотики и табак, чтобы противопоставлять себя «демонической белой расе», чьё общество «базируется на алчности, жестокости и шовинизме». По мнению членов организации, чернокожие - настоящие "хозяева Земли", от которых произошли все остальные расы. Последователи движения проповедовали идею создания отдельного государства для афроамериканцев, в котором они бы сами могли решать собственные проблемы.

Сами адепты «Нации ислама» по неизвестным причинам не желают переселяться ни в одно из африканских государств, но, при этом, активно действуют на ненавистной для них территории США, Канады, Великобритании и Франции.

С момента основания и по настоящее время организацию критикуют за радикальные взгляды. Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права чернокожих в США, неоднократно высказывался против «Нации ислама», называя ее расистской и антисемитской. Кинг считал, что добиваться равноправия необходимо с помощью мирных протестов, в то время, как лидеры организации были убеждены, что чернокожие должны добиваться того, что им принадлежит по праву «любыми необходимыми средствами, в том числе, насилием».

В связи с тем, что человек, организовавший нападение на охрану Капитолия, не являлся сторонником теории «белого превосходства», развернутых комментариев от представителей американского руководство ждать не пришлось.

Начальник столичной полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что использует все силы и средства для изучения мотивов «бессмысленного акта», добавив, что никакой угрозы, в том числе со стороны «Нации ислама», нет.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что полиция Капитолия США «сделает все возможное, чтобы защитить трон американской демократии», упомянув, что сотрудники Федерального бюро расследований помогают полиции Вашингтона в расследовании преступления.

Джо Байден также ограничился сухими комментариями, заверив прессу в том, что регулярно получает обновленную информацию об инциденте. Он поблагодарил все службы за быстрое реагирование и выразил соболезнования семье погибшего полицейского Уильяма Эванса. Американский лидер приказал, в том числе, приспустить американский флаг на здании Конгресса:

«Мы понимаем, какое тяжелое время сейчас для всех, кто работает в Капитолии, и для тех, кто его защищает», - заявил президент.

В социальных сетях мнение относительно инцидента разделилось. Часть американских граждан, несмотря на все обстоятельства преступления, нашла способ приплести к происшествию сторонников Трампа и «белых расистов». Епископ Талберт Свон, пастор американской Церкви Бога во Христе, заявил, что не переживает насчет действий сторонников «Нации ислама», добавив, что его больше беспокоят действия американских патриотов и «белых христиан».

Последние террористические акты, произошедшие в Соединенных Штатах продемонстрировали, что в американском обществе существуют настоящие проблемы, с которыми необходимо бороться. Вместо этого, правительство не только стыдится о них говорить объективно, но и позволяет тысячам мигрантов незаконно пересекать границу своей страны. Третье за две недели нападение в США олицетворяет и еще раз доказывает кризис политики поддержки меньшинств, которую демократы с таким рвением защищают.