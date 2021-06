Ми-6, ОБСЕ, Ротшильды, ЦРУ: кто заказывает Bellingcat русофобию

В начале мая Международный комитет Европарламента опубликовал проект рекомендаций по реагированию на «агрессивное поведение» Кремля. Среди предложенных пунктов указано потенциальное признание Bellingcat как легитимного источника информации для введения новых санкций против России. Особый упор законодатели делают на то, что организация уже доказала свою эффективность. Примерно в это же время на официальном сайте самой Bellingcat, получившей широкую известность благодаря ряду расследований российского «злонамеренного влияния», обнародована финансовая отчетность за 2020 год.

Представители организации настаивают, что главными источниками финансирования их деятельности выступают «независимые» фонды и частные доноры. Однако подробный анализ финансовой отчетности за 2019 год показал, что немалые денежные суммы поступают через ангажированные организации, работающие в интересах зарубежных правительств.

Финансовая отчетность за 2020 год лишний раз доказывает очевидную истину: Bellingcat последовательно продвигают антироссийскую линию по чужому заказу. А поскольку количество спонсоров с каждым годом растет, то деятельность Bellingcat, как минимум, считается успешной.

В рамках проекта «Сети влияния» редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о прямой и косвенной помощи западных структур, которую «независимые расследователи» получили за прошлый год.

Взносы по-английски

Признаваться в получении грантов от европейских правительственных учреждений «беспристрастные» журналисты Bellingcat не спешат, а основатель компании Элиот Хиггинс публично отрицает любые обвинения, продолжая позиционировать ее деятельность как «нейтральную». Вот только в бюджете организации, заложенном на 2021 год, черным по белому указана сумма (40 тысяч евро), которую Bellingcat получит от правительств иностранных государств

Насколько организация, которая берет гранты у политических игроков может рассматриваться как нейтральная — вопрос риторический. Более того, исходя из отчета, в 2020 году агентство финансировалось ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Получается, что из бюджета организации, который пополняется в том числе и за счет российских взносов, средства выделяются на компанию, чьи «расследования» в основной своей массе направлены на публичную дискредитацию России.

За прошлый год «независимые расследователи» получили от ОБСЕ почти четыре тысячи евро, которые не были заложены в бюджет. Зато в проект бюджета попали 50 тысяч евро непосредственно от Евросоюза, но организация их так не получила. Вероятно, ситуация изменится, ведь ЕС по-прежнему указан в качестве донора на официальном сайте компании.

В прошлом году в финансировании «исследовательской работы» Bellingcat также участвовала Zinc Network — субподрядчик британского МИД, уличенный в поддержке ресурсов антироссийской пропаганды совместно с силовыми структурами Великобритании и Австралии. В 2018 году была обнародована информация о созданной ZINC Network сети некоммерческих организаций, в которой состояла в том числе и Bellingcat.

Тогда внимание журналистов привлек тот факт, что в структуру входил Институт государственного строительства (Institute for Statecraft), который выступал своего рода ширмой для еще одного проекта по информационной войне с Россией — Integrity Initiative. Гранты от компании, замешанной в проведении секретных операций британского внешнеполитического ведомства, равнозначны чистосердечному признанию в работе на правительство Туманного Альбиона.

В списке доноров «беспристрастных расследователей» на официальном сайте числится и Adam Smith International (ASI). Подразделение неолиберального Adam Smith Institute, еще со времён Маргарет Тэтчер тесно связанного с правительством Великобритании, в прошлом году выделило Bellingcat 65 428 евро.

Субподрядчик британского правительства оказывал консультативную поддержку правительствам Ирака, Афганистана и Ливии, которые пришли к власти в результате интервенции США и Великобритании. Он также замешан в поддержке боевиков в Сирии — с 2014 года фонд спонсировал террористов на деньги британских налогоплательщиков в рамках проекта «Доступ к правосудию и общественной безопасности» по поддержке «Свободной сирийской полиции». Спустя три года в Великобритании разразился скандал — журналисты BBC выяснили, что «свободная полиция» состояла из радикальных исламистов-выходцев из бывшей «Джебхат ан-Нусры»1 (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам»1). Однако Министерство международного развития Великобритании возобновило сотрудничество с ASI буквально через год.

Благотворители и пособники террористов

Помимо «структур-прокладок» британских ведомств в качестве доноров Bellingcat выступают и организации, известные своими тесными связями с Вашингтоном. Например, внушительный грант на сумму 112 524 евро в 2020 году агентство получило от фонда National Endowment for Democracy (деятельность запрещена на территории РФ), финансируемого Конгрессом США.

Chemonics International — еще один американский субподрядчик по «продвижению демократии», на деньги которого «независимые журналисты» пишут свои расследования. Это один из крупнейших операторов Агентства США по международному развитию (USAID), который подозревают в коррупции и обвиняют в финансировании терроризма. Основатель фонда Джеральд Мёрфи как-то заявил, что «всегда хотел иметь свое собственное ЦРУ».

Сегодня Chemonics International создает региональные подразделения в рамках приоритетов миссий USAID. Помимо Агентства по международному развитию, группа работает с рядом американских ведомств, многосторонних и двусторонних доноров, а также государственных учреждений по всему миру. Именно через Chemonics США оказывали поддержку сирийской неправительственной организации «Белые каски», сотрудники которой на деле оказались пособниками террористов.

Chemonics International была также замешана в ряде скандалов из-за потенциальной коррупционной составляющей и нецелевого освоения бюджета. В ходе совместной программы с USAID по борьбе с женской безработицей в Афганистане, компания освоила 37 млн долларов, трудоустроив при этом всего 55 женщин.

Летом прошлого года организация была включена в список ответчиков по иску о предполагаемых взятках талибам, поданном в декабре 2019 года семьями американцев, погибших в Афганистане. Chemonics обвиняют в нарушении Закона о борьбе с терроризмом, согласно которому для любого физического или юридического лица запрещено оказание материальной поддержки террористическим группировкам.

Продолжилось и поступление средств от Charity Aid Foundations America: в прошлом году Bellingcat получила гранты на общую сумму в 8 939 евро. Это американское отделение британской НПО Charity Aid Foundations (CAF) с разветвленной сетью филиалов по всему миру. В финансовом отчете Bellingcat фигурируют как дочерняя компания, так и основной фонд.

Работает организация и в России, причем довольно эффективно.

В 90-е годы Charities Aid Foundation помогла запустить в стране множество прозападных НПО, которые сохраняют свое влияние и по сей день. Несмотря на то, что координаторы проектов российского филиала (Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ») ведут активную политическую деятельность в регионах, он все еще не включен в список иноагентов и организаций, чья деятельность нежелательна на территории РФ. Формально структура собирает анонимные пожертвования на благотворительные цели, реальные источники своего финансирования CAF не раскрывает. Однако доподлинно известно, что структура получает гранты от правительства Великобритании и, судя по деятельности Bellingcat, далеко не на благотворительные цели.

Cтарые друзья и новые уловки

Помимо новых фондов и структур-«прокладок» западных правительств и спецслужб значительная часть средств продолжает поступать на счета Bellingcat от прежних спонсоров. В 2020 году фонд Adessium Foundation, принадлежащий семье ван Влиет, выделил расследователям 90 тысяч евро. Организация активно спонсирует глобалистские проекты, а также ряд брюссельских НПО.

Источником финансирования исследований Bellingcat по-прежнему остается Нидерландская лотерея почтовых индексов (Dutch Postcode Lottery) — в прошлом году агентство получило от нее полмиллиона евро. Эта организация с сомнительной репутацией известна благодаря поддержке леволиберальных инициатив и замешана в ряде коррупционных скандалов.

Помимо Нидерландской лотереи в списке доноров на официальном сайте Bellingcat теперь фигурирует и фонд Шведской лотереи почтовых индексов (Swedish Postcode Foundation). Он также принадлежит Novamedia Sverige AB — дочерней компании Novamedia, управляющей фондом Нидерландской лотереи. Шведская лотерея, как правило, финансирует те же проекты, что и Нидерландская: например, была одним из спонсоров фонда Клинтонов перед выборами в США в 2016 году. Однако несмотря на то, что на главной странице сайта Bellingcat об этом доноре заявлено прямо, данных о том, сколько средств было от него получено, в финансовом отчете не найти.

Кроме того, Bellingcat продолжает помогать и фонд Auxilium, находящийся под управлением семьи Бреннинкмайеров: в 2020 году на счет организации были перечислены 100 тысяч евро.

А вот небезызвестное «Открытое общество» (деятельность запрещена на территории РФ) Джорджа Сороса в 2020 году формально спонсором деятельности Bellingcat не выступало (но лишь на первый взгляд). В действительности финансовые потоки (15 157 евро) шли через нидерландскую НПО Lighthouse reports.

Согласно финансовому отчету Lighthouse Reports, в ее спонсоров входят фонды Adessium, «Открытое общество», а также Фонд братьев Рокфеллеров и Democracy and Media Foundation. Также в списках доноров указан OAK Foundation, принадлежащий британскому миллиардеру Алану Паркеру. В Наблюдательном совете фонда упоминается некая Барбара Ротшильд — специалист из США по биоэтике, в область интересов которой, среди прочего, входит изучение генома человека и концепция права собственности на биологические образцы, собранные для исследований. Вместе с доктором Энди Ротшильдом, также входящим в совет директоров, Барбара в 2019 году была приглашена на гала-ужин другой некоммерческой организации «Врачи за права человека».

Свои связи с Bellingcat Lighthouse Reports и не скрывает – организация числится среди ее главных медиа-партнеров.

В своих материалах Bellingcat и Lighthouse Reports опираются на общие тезисы, а один из членов команды Bellingcat — Башар Диб, позиционирующий себя как «журналист-исследователь открытых источников», — напрямую сотрудничает с Lighthouse Reports.

Помимо Lighthouse Reports, Фонд «Открытое общество» оказывал Bellingcat косвенную финансовую поддержку через проект Journalismfund.eu. На сайте есть целый раздел статей, опубликованных в 2020 году на его гранты. Однако в финансовый отчёт сотрудники Bellingcat эту информацию, как и в случае со шведской лотереей, почему-то внести забыли.

Особого внимания заслуживает брюссельский фонд Civitates: в отчете указано, что он выдал Bellingcat грант в 115 тысяч евро. Причем, авансом на 2021 год.

Фактически это — еще одна структура, через которую околоправительственные фонды европейских стран финансируют организации, продвигающие их интересы. В ближайшие три года она обещает выделить одному из юридических лиц, представляющих Bellingcat (нидерландскому Stitching Bellingcat) 345 тысяч евро.

В списке спонсоров Civitates все тот же фонд Adessium, семейный фонд Бреннинкмайеров Porticus, соросовское «Открытое общество», а также упомянутый выше OAK Foundation.

Указан и Luminate Group американского миллиардера Пьера Омидьяра, продвигающего леволиберальную повестку, и The Fondation de France, созданный французским правительством. Глава его Совета директоров, Пьер Селляль — бывший посол Франции в ЕС, карьерный дипломат с сорокалетним стажем. Столь «независимый» фонд — не что иное, как очередной инструмент мягкой силы Парижа.

Среди доноров Civitates и австрийский ERSTE Foundation, и немецкий Robert Bosch Stiftung, и польский Фонд Стефана Батория, через который проходят гранты «Открытого общества».

Помогает расследователям «злонамеренного влияния России» и американский Фонд Чарльза Стюарта Мотта, который в 2015 году был внесен Советом Федерации в «стоп-лист» зарубежных НКО – его деятельность нежелательна на территории РФ.

Еще около 10 тысяч евро в отчете числятся в графе «другие фонды», при этом какие именно – не уточняется. Так о какой «нейтральной деятельности» и прозрачности финансовых потоков Bellingcat может идти речь?

Семейные фонды, hi-tech и взносы натурой

Среди европейских семейных фондов, оказавших поддержку Bellingcat в прошлом году, наибольшее число пришлось на нидерландские. Например, от входящего в ТОП-30 влиятельных семейных фондов Нидерландов Ribbink van de Hoek Foundation поступило 10 тысяч евро. Организация полностью подконтрольна одноименной семье — Риббинк ван ден Хук.

Гораздо более значительный грант (100 тысяч евро) Bellingcat получила от Saxum Volutum. На главной странице организации указан также Stichting Democratie en Media, связанный с семьей Бреннинкмайеров через Александра Бреннинкмайера.

Акционерный капитал этого нидерландского фонда расходуется на инвестиции в голландские медиа-компании.

В официальный список доноров входит также De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), с 1996 года управляющая всеми доменными именами, заканчивающимися на .nl. SIDN также предоставляет услуги по регистрации домена верхнего уровня .amsterdam (формально его регистратором является муниципалитет Амстердама). Наблюдательный совет организации возглавляет Пол Шнабель — бывший депутат верхней палаты парламента от одной из самых радикальных и прогрессивных либеральных партий в Европе (Демократы 66), который тесно связан с руководством Нидерландов. Ранее он возглавлял правительственное агентство Social and Cultural Planning Office of the Netherlands.

Помимо прямого финансирования, ряд связанных с иностранными правительствами организаций поддерживает Bellingcat с помощью так называемых in kind donations (натуральные вклады): предоставляют для работы аппаратуру, помещения и своих специалистов. Среди них платформа Datayo, которая «способствует выявлению, отслеживанию, пониманию и устранению возникающих угроз человечеству».

Мелисса Хэнем, до марта 2021 года занимающая должность директора Datayo, по совместительству является членом правления The British American Security Information Council (BASIC). Это think-tank, обладающий статусом благотворительной организации Великобритании. Вот только спонсируют «благотворителей» внешнеполитические ведомства стран НАТО: Великобритании, Норвегии и Нидерландов.

Мелисса Хэнем также состоит в Google Trainers Network и, вероятно, способствует продвижению контента Bellingcat в поисковой системе. Она числится также научным сотрудником и в Институте Олбрайт в штате Массачусетс.

Кроме того, госпожа Хэнем аффилирована со Стэндфордским CENTER FOR INTERNATIONAL SECURITY AND COOPERATION, занимающимся вопросами ядерных угроз. Она же ведет проекты One Earth Future Foundation – «инкубатора инновационных программ миростроительства», в котором отвечает за вопросы ядерного разоружения. Критика за использование оружие массового поражения в опубликованных на портале материалах направлена, в основном, на Россию.

One Earth Future тесно связан с правительствами европейских стран: например, команда проекта Shuraako признает, что сотрудничает с ними, чтобы значительно расширить свое влияние в Сомали.

Еще один онлайн-ресурс, которым пользуется Bellingcat — платформа Hunchly. Компания предоставляет удобные инструменты для онлайн-расследований, анализа и сбора информации, которыми могут пользоваться частные детективы. В разделе «Нас рекомендуют» можно легко найти восторженные отзывы основателя Bellingcat Элиота Хиггинса и Майкла Баззеля, который целых 18 лет работал в правительстве США и состоял в Целевой группе ФБР по киберпреступлениям, специализируясь на разведке с открытым исходным кодом, хакерских делах и методах удаления личных данных.

В инструментарии расследователей Bellingcat есть и немецкая программа Maltego, предназначенная для вскрытия ресурсов с открытым исходным кодом.

В обширном списке партнеров разработчиков приложения — Войско Польское, «Интернет-обсерватория» Центра Киберполитики Стэнфордского университета, связанного с ЦРУ и АНБ , ARMSCOR, обеспечивающая закупки вооружения Минобороны ЮАР, а также InfosecTrain, проводящая курсы «сертифицированных этичных хакеров», и Центр кибербезопасности Военно-морской академии США. Немецкая компания охотно сотрудничает и с Центром повышения квалификации Минобороны США.

Еще один hi-tech инструмент в помощь Bellingcat – платформа для интернет-аналитики Planet RiskIQ, в которую инвестировала частная корпорация Summit Partners, основанная банкиром и «филантропом» Роем Стэмпсом. В июне 2006 года Стэмпс был избран попечителем Фонда Найтов, и он же возглавляет его Инвестиционный комитет. Данный фонд активно продвигает лево-либеральные проекты в США и за рубежом, а также взаимодействует с ЦРУ. В 2018 году организацию уличили в проведении информационной кампании против Кубы, нацеленной на смену правящего режима.

Vizlegal во главе с Гэвином Шериданом также поддерживает «независимых расследователей» Bellingcat. С 2015 по 2018 год Шеридан был участником консультативного совета Международного криминального суда в Гааге, а с 2010 по 2014 — директором по инновациям в Storyful. В 2013 году за 25 миллионов долларов проект выкупил магнат Руперт Мердок, которому принадлежат такие глобальные медиаресурсы, как британские The Sun и The Times, австралийские The Daily Telegraph и Herald Sun, американские The Wall Street Journal и New York Post, а также телеканалы Sky News Australia и Fox News.

В финансовом отчете Bellingcat также отдельно прописана юридическая поддержка, которую оказывает Kennedy van der Laan — юридическая фирма, основанная в 1992 году в Нидерландах.

«Нейтральная» угроза

27 мая на слушаниях «Понимание авторитаризма и клептократии в России» в Комитете иностранных дел Палаты представителей США главный «расследователь» Bellingcat Христо Грозев с гордостью сообщил, что за последние семь лет портал разоблачил более полутора десятков преступлений «с участием российских спецслужб». Назвать его доклад иначе как отчетом перед заинтересованными лицами и заказчиками язык не поворачивается.

Несмотря на то, что сотрудники Bellingcat продолжают публично отрицать связь с правительствами США и Великобритании, официальные документы организации говорят об обратном. Список ангажированных европейских структур, прямо или косвенно оказывающих поддержку проекту, наглядно свидетельствует о том, что «нейтральной» организацию назвать сложно — особенно в свете признания организации «легитимным источником информации для введения санкций против РФ».

Механизм ввода санкций и обвинения российской стороны уже отработан на примере той же Чехии и «кейса» болгарского оружейного барона Емельяна Гебрева, которого выставили жертвой российских спецслужб.

Bellingcat, прошедший путь от «расследовательской площадки» до полноценного рупора антироссийской пропаганды, последовательно легитимизируют на международном уровне, придавая организации достаточно высокий статус. Ни одно высказывание Bellingcat нельзя будет оспорить, каким бы абсурдным оно не казалось.

Да и кому оспаривать? На Западе в создании сколько-нибудь объективной картины происходящего в рамках глобальной информационной войны никто не заинтересован.

Mutuum muli scabunt (лат. Кукушка хвалит петуха).

1 Организация запрещена на территории РФ.