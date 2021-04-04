Экономист Митрахович оценил перспективы возобновляемой энергетики в России

В «Газпроме» усомнились в эффективности возобновляемой энергии. Зампред компании Олег Аксютин назвал возобновляемые источники энергии менее надежными. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал ФАН о перспективах зеленой энергетики в России.

Олег Аксютин в интервью корпоративному журналу «Газпром» отметил, что ВИЭ по ряду экономических, экологических и технических факторов уступает традиционной энергетике, в первую очередь газовой. Он подчеркнул, что ВИЭ не могут обеспечить стабильную работу энергосистемы, сообщает РБК.

Зеленая энергетика демонстрирует не самую высокую экономическую эффективность, а также стабильность работы ВИЭ-станций зависит от погодных условий. Митрахович рассказал, нужна ли России альтернативная энергетика.

«Зеленая энергетика в зависимости от ситуации может быть востребована или менее востребована. Когда мы говорим про Калифорнию, где много денег и солнечных дней, то вполне рационально строить солнечные электростанции — они будут играть большую роль. Если мы говорим Россию, широту Москвы, то у нас банально количество солнечных дней не такое большое, чтобы сделать ставку на эти мощности. Тогда нам придется строить сначала солнечные станции, а потом еще дублирующие газовые станции, которые могли бы включаться в работу, когда солнца нет. Это получается совсем дорого и для нас это не очень подходит», — объяснил он.

Экономист отметил, что в России будут развивать солнечную и ветровую генерацию в тех местах, где это удобно, например, в Крыму и на Алтае. Однако в нашей стране таких мест не так много.

«Конечно, ВИЭ будут развиваться, технологии будут совершенствоваться. Технологии XIX века не такие, как технологии XX века. То есть развитие будет, но не такое мгновенное. Надо более рационально подходить, а не просто «взяли и побежали строить только одни ВИЭ-станции», — заключил Митрахович.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев рассказал ФАН, что Россия будет добывать в Арктике через четыре года. По его словам, в ближайшем будущем в Арктической зоне России начнется добыча олова.