Правительство РФ одобрило законопроект, ужесточающий наказание за нарушение ПДД

Москва, 3 апреля. Законопроект об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения одобрило Правительство Российской Федерации.

Повышенные меры коснутся лиц, которые ранее подвергались административному наказанию за нарушение ПДД.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сообщается на сайте правительства.

ГИБДД Новосибирска стали использовать квадрокоптеры для видеофиксации нарушений. Особенно актуально это на загородных трассах для пресечения неправомерного выезда на встречную полосу. Такие нарушения чаще всего приводят к ДТП с человеческими жертвами, пояснили в Госавтоинспекции.

С 1 апреля в России изменились правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Новые правила отменяют проезд по «площадке», а сам экзамен будет записываться на видео. Изменения коснутся и перечня ошибок, из разобьют на категории, отмечают в ГИБДД.