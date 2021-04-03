Продюсер «Холостяка» высказался о намерении Тимати закрыть шоу

Москва, 3 апреля. Продюсер шоу «Холостяк» Армен Оганян ответил на волновавший всех вопрос, может ли рэпер Тимати своим волевым решением закрыть популярный проект.

Новый сезон «Холостяка» с участием Тимати стартовал на канале ТНТ 14 марта. Он побил все рекорды по заявкам на участие. Почти 40 000 девушек захотели познакомиться с артистом и побороться за его сердце. После первых же серий многие отметили, что музыкант очень фривольно общается с участницами и делает противоречивые высказывания относительно самого проекта.

Недавно, то ли в шутку, то ли всерьез рэпер заявил, что «удаляет выпуск и закрывает проект». Это вызвало широкий общественный резонанс среди фанатов проекта. Многие всерьез задумались, что такое медийное лицо как Тимати может решить судьбу шоу.

«Если обратиться к тому, что произносил Тимур, он говорил, что удаляет выпуск, закрывает проект. Это была ирония над собой же. Естественно, проект не может быть закрыт. Ведь все те же ресурсы, которые писали, что он ради хайпа закрывает проект, до этого написали, что съемки «Холостяка» завершены», — успокоил фанатов продюсер Армен Оганян.

Многие осудили Тимати за участие в съемках «Холостяка» сразу же после расставания с моделью Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира. Зрители проекта отмечают, что все участницы шоу очень похожи на экс-возлюбленную музыканта. Недавно на эти сравнения отреагировала и сама Решетова.