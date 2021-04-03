Москве посоветовали пресекать русофобскую пропаганду Киева

Москва, 3 апреля. Результативные действия России станут лучшим способом борьбы с русофобской пропагандой Украины. Такое мнение выразил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Киев с помощью СМИ начал активно работать в Крыму и Донбассе, где пытается с помощью дезинформации навязать образ «положительной Украины». Политолог Мухин уверен, что действия Украины не должны оставаться без внимания России.

Эксперт подчеркнул, что о любом субъекте экономики или политики судят по делам, а не по словам. В связи с этим, результативность действий России станет самой привлекательной позицией. С другой стороны, необходимо пресекать русофобскую пропаганду Киева.

«На попытки пропаганды необходимо давать такую контрпропаганду, чтобы она разбивала в пух и прах попытки манипулировать фактами и искажать их», — сказал Алексей Мухин.

Также в качестве мягкой силы можно задействовать конкретные результаты и дела, которые Россия осуществляет с помощью своих финансовых средств и гуманитарных возможностей, отметил политолог.

Ранее Киев открыто заявил о подготовке к «войне за Крым» совместно с НАТО. Смысл военных учений Альянса Defender Europe 2021 заключается в том, чтобы отрепетировать боевые действия. География маневров простирается от Балтийского моря до Черного.