Юрист оценил намерение Степаненко отсудить у Петросяна деньги за еду

Намерения артистки Елены Степаненко взыскать с писателя-юмориста Евгения Петросяна деньги за еду не увенчаются успехом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН адвокат Андрей Тындик.

Юрист прокомментировал новость о том, что Елена Степаненко собирается получить через суд со своего бывшего супруга деньги, потраченные им в 2016 и 2017 годы на обеды в командировках.

«Я считаю, это все из области какого-то эпатажа и эмоций. Начиная с обоснованности таких требований по действующему законодательству и заканчивая доказательствами», — сказал эксперт.

Андрей Тындик отметил, в чем именно, по его мнению, заключается главная загвоздка, которая и не позволит реализовать планы артистки.

«Речь ведь идет о командировках, а они, как правило, оплачиваются предприятием, которое человека направляет. Евгений Петросян, наверное, осуществлял свою профессиональную деятельность не в качестве физического лица, а как участник некоего коммерческого образования. Поэтому все, что связано с оплатой таких командировок, лежит на юридическом лице. Это вообще не имеет никакого отношения к общему имуществу супругов», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он предположил, какие мотивы могут лежать в основе столь необычных намерений Елены Степаненко.

«Я думаю, что это затеяно просто для пиара. Попытка напомнить о себе в медийном пространстве. Или юристы придумали какую-то ерунду, чтобы всколыхнуть конфликт. В любом случае это не имеет под собой абсолютно никакого правового обоснования», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что 1 апреля состоялось судебное заседание по делу о разделе имущества артистов.