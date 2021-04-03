Синоптики пообещали жителям юга России до двух месячных норм осадков на следующей неделе

Москва, 3 апреля. Сильные ливни пройдут на следующей неделе в Крыму и Краснодарском крае, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Балканский циклон принесет на юг России и Крым сильные дожди уже на следующей неделе. Изначально он накроет Крым, а потом через Азовское море выйдет к Ростову и Волгограду. По предварительным данным, в это время может выпасть до двух месячных норм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наибольшее количество осадков в ближайшие пять суток выпадет в междуречье Волги и Дона, на Кавказе, в Крыму, Черноморском побережье Кубани — от Сочи до Новороссийска, Ростовской области и Волгограде», — приводит ТАСС его слова.

Грядущая неделя по оценке синоптика будет дождливой. Однако сочетание осадков и теплой погоды поспособствует пробуждению природы от зимней спячки. В ближайшее время средняя температура воздуха в Краснодарском крае может подняться выше 20 градусов тепла, добавил Тишковец.

Недавно стало известно, что коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидаются ливни, гроза и сильный ветер.