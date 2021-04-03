В Китае объяснили, почему Япония не решится на войну с Россией за Курилы

Пекин, 3 апреля. Япония не решится на вооруженное противостояние с Россией из-за Курильских островов. К такому выводу пришли эксперты китайского портала Sohu.

По словам аналитиков, Япония активно наращивает свою военную мощь, что может свидетельствовать об агрессивных планах Токио. Однако Япония не решится на попытку силового захвата Курильских островов, так как в Токио понимают, что Россия обладает превосходством в военной сфере, передает «ПолитЭксперт».

«Лает, да не кусает. Япония сколько угодно может выступать с громкими заявлениями о применении силы против России, но у них не хватит смелости осуществить на практике свои угрозы», — считают аналитики.

Стоит отметить, что Токио регулярно заявляет о «своих правах» на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японская сторона утверждает, что вопрос принадлежности островов регулируется двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был подписан в 1855 году.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предполагает возможность рассмотрения вопроса о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан. В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ракетные комплексы С-400 и истребители МиГ-31БМ обеспечивают надежную защиту российских рубежей от Чукотского до Японского морей. Министр напомнил, что в конце 2020 года на Курильских островах на боевое дежурство заступило новое ракетное подразделение, которое вооружено комплексами С-300В4. При этом аналогичные подразделения с системами С-400 начали нести службу на Сахалине и Чукотке.