Стоматолог рассказал, почему зубная киста — не приговор

Как часто мы слышим от стоматолога, что образование на корне грозит нам утратой зуба. Неважно, 20, 30 или 60 лет пациенту. Киста — это особое бактериальное явление, находящееся в труднодоступном месте зуба, куда не может проникнуть никакое оборудование, кроме совершенно нового и опробованного ведущими хирургами. Об этом в комментарии ФАН рассказал кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Иван Вьючнов.

Но профессиональные стоматологи сейчас уверены, что зубы нужно и можно сохранять. Даже с таким явлением, как киста, ведь сохранение зубов у населения — актуальная проблема современной стоматологии. Часто факторами, приводящими к удалению зубов, являются патологические процессы на корнях (кисты или гранулемы).

«За долгую практику я не раз сталкивался с людьми, отчаявшимися оставить зубы после обнаружения этой проблемы. Но специалист знает, что, несмотря на пугающий рост заболеваемости, выход есть, хотя патология по праву занимает лидирующую позицию по количеству осложнений в амбулаторной практике стоматолога. Причина возникновения кисты — бактерии внутри канала», — пояснил Иван Вьючнов.

По его словам, положение усугубляется тем, что зуб — конструкция сложная и внутрь корня не просто попасть, чтобы избавить от бактерий, приводящих к образованию кисты. Это способствует сохранению патологического очага воспаления и приводит к удалению зуба. Даже в научной литературе есть данные о том, что удаление относительно здорового зуба — это заблуждение, которое происходит из-за отсутствия разрешающей способности человеческого глаза, а также технических особенностей инструмента для обработки канала. Если у врача нет необходимого навыка и оборудования, всегда можно и нужно направить пациента к стоматологу, специализирующемуся на этой проблеме.

«В стоматологии необходима реферативная доктрина, где пациент и его лечащий врач могут обратиться за помощью к эксперту. Сегодня в некоторых клиниках есть передовые способы визуализации основных и дополнительных систем корневых каналов. Кроме того, наличие лазера сделает обработку методом гидрокинетической энергии легкой и способной решить проблемы пациента. Операционный микроскоп и возможности лазерной обработки помогают добираться до труднодоступных мест легко и без боли больного», — добавил Иван Вьючнов.

Он заметил, что в отличие от традиционных методов передовые технологии имеют больший шанс оставить зуб в сохранности, что позволит избежать установки имплантата или коронки. Киста уходит сама по себе, как только концентрация патогенных микроорганизмов внутри корневого канала снижается. Это позволяет сохранить зуб здоровым на долгие годы. Патологические процессы элиминируются из организма благодаря биологическим факторам.

Киста не будет грозить полным удалением зуба, если вовремя обратиться к профессионалам, занимающимся микрохирургический техникой решения проблем с зубами. А значит, сохранить улыбку можно будет на долгие-долгие годы, уверен стоматолог.