Банги, 3 апреля. В ЦАР скончался лидер группировки боевиков 3R Аббас Сидики. Информацию о его гибели передал журналистам в официальном письме один из полевых командиров бандгруппы.

«Аббас Сидики скончался 25 марта в медицинском центре на севере страны. Он умер из-за серьезного ранения, которое получил во время боя в районе города Боссембеле в 2020 году», — говорится в документе.

Речь идет о боестолкновении радикалов под руководством Сидики с подразделениями центральноафриканской армии в декабре прошлого года, когда боевики из разных группировок объединились в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) для захвата власти в ЦАР.

Практически сразу после этого происшествия в Сети появились слухи, что главарь 3R смертельно ранен. Но члены бандформирования на протяжении долгого времени отрицали эту информацию.

Правительственные войска смогли сдержать наступление боевиков на столицу страны. Обученные российскими инструкторами военнослужащие перешли в контрнаступление. За последующие три месяца армия освободила от бандитов и террористов 30 городов в ЦАР.

Накануне в республику прибыла колонна военной техники из Судана. Вооруженные силы страны совместно с российскими специалистами совершили многокилометровый марш через всю страну, чтобы встретить подкрепление. Переход прошел без проблем, что стало свидетельством роста безопасности в республике.