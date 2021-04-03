Эксперт заявил, что России должна гордиться своими высококвалифицированными врачами

Находиться в горящем здании страшно любому человеку, в том числе и психологически подготовленному к чрезвычайным ситуациям профессионалу. Благовещенские кардиохирурги показали, что в нашей стране работает много высококвалифицированных специалистов. Об этом в комментарии ФАН заявил психотерапевт Алексей Казанцев.

Алексей Казанцев отметил героизм и профессионализм бригады врачей кардиоцентра в Благовещенске, проводившей во время пожара сложнейшую операцию на сердце.

«Об этих врачах я хочу сказать, что они большие профессионалы. Действительно, они отдавали врачебную клятву Гиппократу не просто на словах, но и на деле. Операция на сердце — это сложная, высокотехнологичная операция с раскрытой грудной клеткой пациента, со множеством мониторов и другой необходимой аппаратуры, а не просто операция по зашиванию разреза на пальце. Просто бросить пациента и бежать куда-то сломя голову практически невозможно, ведь операция на сердце занимает огромный объем работы, который не так просто организовать», — сказал он.

Эксперт объяснил отсутствие паники у хирургов психологической устойчивостью и высоким профессионализмом специалистов.

«Здесь врачи продемонстрировали огромную стрессоустойчивость — одно из главных качеств [сотрудника], о котором мечтает каждый работодатель. Благовещенские доктора показали, что у нас есть масса высококвалифицированных специалистов, которыми мы можем гордиться. Нельзя забывать и о пожарных — они не оставили медработников в огне. Кардиохирурги и сотрудники МЧС вместе очень слаженно и высококвалифицированно сработали», — подчеркнул Казанцев.

Ранее заслуги работников кардиохирургической клиники, которые в эпицентре пожара проводили сложнейшую операцию на открытом сердце, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он выразил хирургам благодарность от имени всего министерства.