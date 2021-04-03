Власти США вводят закон, который разрушает честность выборов

Вашингтон, 3 апреля. Новый закон от представителей Демократической партии США разрушает честность выборов. Виктория Тафт из PJ media проанализировала нововведения.

Выбора президента США в 2020 году превратились в бардак: постоянные упреки в фальсификации, разбирательства в судах и требования пересчета голосов повергли избирательный процесс в хаос. И теперь демократы пытаются узаконить эту систему.

На законодательном уровне вносятся положения о том, что никаких удостоверений личности избирателя в дальнейшем требовать не будут. Более того, демократы собираются предоставить право голоса подросткам, которые достигли 16-летнего возраста. Уточним, что федеральный возрастной предел для голосования — 18 лет.

«Закон стандартизирует хаос, который мы видели на выборах 2020 года», — подчеркивает Виктория Тафт.

На этом действующие власти не останавливаются. Вводится понятие «зарегистрированные физические лица». К чему это? К тому, чтобы на законных основаниях зарегистрировать нелегальных иностранцев. Таким образом, несовершеннолетние и нелегальные мигранты получат право голосовать за президента США.

Проезжающее голосование — еще одна инициатива демократов. Это положение позволяет людям просто проезжать мимо участка и опускать бюллетени в урну. В результате Америка рискует получить максимально предвзятые выборы, на которых победить честно станет невозможно.

Ранее сообщалось, что почти половина латиноамериканского населения США осуждает миграционную политику американского президента Джо Байдена. Многие респонденты признались, что им больше импонировало отношение республиканцев.