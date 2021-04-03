ЛНР обвинила ВСУ в размещении артиллерии в жилых районах в Донбассе

Луганск, 3 апреля. Подразделения Вооруженных сил Украины размещают артиллерию в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Разведка ЛНР зафиксировала переброску крупнокалиберных артиллерийских орудий ВСУ в район населенного пункта Троицкое. Кроме того, украинские силовики разместили боевые машины пехоты в поселке Орехово-Донецкое.

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение боевой машины пехоты и боевой бронированной машины вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое. В зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое отмечено нахождение двух единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что своими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам села Калиново-Борщеватое в ЛНР. По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики в первые с июля 2020 года применили артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра.