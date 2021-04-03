Юлианна Караулова вспомнила о ссоре с Бузовой в прямом эфире музыкальной премии

Москва, 3 апреля. После инцидента певица Юлианна Караулова испытала на себе весь гнев фанатов Ольги Бузовой. Озлобленные поклонники, не стесняясь в выражениях, высказывались в адрес артистки.

Три года назад Юлианна Караулова вела церемонию награждения музыкальной премии RU.TV. В одной из категорий победила звезда «Дома-2» Ольга Бузова. Растроганная исполнительница хита «Мало половин» захотела от всей души поблагодарить своих поклонников. Однако благодарственная речь поющей телеведущей явно затянулась.

Карауловой пришлось перебить звезду и продолжить церемонию, чтобы не выбиться из графика и сценария мероприятия. Бузова, конечно, очень обиделась на свою коллегу, однако куда болезненней это восприняли фанаты. Поклонники звезды «Дома-2» набросились на Караулову с неприятными и грубыми комментариями в Сети.

«Нас с Олей постоянно пытаются поссорить. Ольга толкнула очень длинную речь, меня попросили мягко ее остановить, что я и сделала. Я сказала: «Олечка, спасибо, мы очень за тебя рады». На что она резковато ответила: «Могли бы вы меня не перебивать?» После этого армия ее поклонников с гневом обрушилась на мой Instagram», — рассказала она в утреннем шоу на «Русском радио».

По словам Карауловой, уже после вручения премии она поговорила с Бузовой и объяснила ситуацию. Однако поющая телеведущая никак не остановила «атаку» своих фанатов.

Досталось Юлианне Карауловой в Сети не только от поклонников Бузовой, но и от бестактных пользователей. Певица рассказала, что до беременности получала грубые замечания о своей бездетности.