Президента Чада просят больше не избираться — хочет на шестой срок

Нджамена, 3 апреля. За две недели до выборов оппозиция Чада попыталась убедить президента не баллотироваться на шестой срок.

Лидер оппозиционной партии «Трансформаторы» Сюке Масра направил 29 марта действующему президенту Идрису Деби письмо с призывом отказаться от шестого срока, чтобы «дать шанс другому демократически избранному чадцу поднимать страну». Об этом сообщает местное издание Al Wihda.

Предложение Масры включает снятие кандидатуры Деби, конституционную, пожизненную и не подлежащую пересмотру защиту бывшему президенту, отсрочку президентских выборов на два месяца для определения условий минимальной справедливости и прозрачности, принятие новой Конституции и всесторонний диалог. Однако другие оппозиционные партии по-разному отнеслись к письму. Лидер партии UNDR Салех Кебзабо, снявший свою кандидатуру с выборов, рассказал о своем совете Масре направить главе государства свои требования, но он не участвовал в составлении этих предложений и не подписывается под ними. Лидер партии PLD Махамат Ахмад Альхабо и оппозиционер Йайа Дилло Джеру, которому удалось сбежать при недавней попытке правоохранителей задержать его, призывают избирателей бойкотировать выборы.

Альхабо заявил: «Чад богат ресурсами: нефтью, золотом — и если бы Деби был хорошим президентом, Чад был бы похож на Кувейт или Катар».

Ряд других партий решили поддержать кандидатуру Деби в президентской гонке. Действующий глава государства пока никак не отреагировал на предложение «Трансформаторов» и продолжает свою предвыборную кампанию.