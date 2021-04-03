Врачи не пускают Филиппа Киркорова в больницу к отцу

Москва, 3 апреля. Поп-король Филипп Киркоров довольно давно не может увидеться со своим 89-летним отцом Бедросом Киркоровым, который вновь попал в больницу.

В прошлом году Киркоров-старший попал в реанимацию из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Отцу певца потребовалось длительное время, чтобы организм восстановился после болезни, однако возраст берет свое. Недавно он снова оказался в больнице, где находится уже вторую неделю.

«Но поводов для беспокойства нет – он просто лег на очередное обследование, ну и подлечиться немного. Все-таки возраст серьезный и надо позаботиться о своем состоянии», — рассказал близкий друг Филиппа Киркорова, пародист Александр Матвеев.

По словам Матвеева, поп-король сильно беспокоится за состояние здоровья отца. Даже на светских вечеринках в последнее время он знакомится преимущественно с врачами, а потом обращается к ним за помощью. Кроме того, переживаний добавляет то, что Филипп Киркоров не может навестить родителя.

«Он лежит в центре имени Вишневского, но туда из-за карантинных мер никого с улицы не пускают. Поэтому там не был ни я, ни Филипп, ни жена Бедроса Людмила Александровна, которая сейчас в Новгороде», — объяснил пародист корреспонденту портала «Дни.ру».

Александр Матвеев старается каждый день созваниваться с Бедросом Киркоровым. По его словам, отец исполнителя очень любит людей, поэтому в больнице не скучает. Он общается с медсестрами, делает все назначенные процедуры и смотрит «Маску», где его сын сидит в жюри.

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