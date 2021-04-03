Серов вспомнил о единственной встрече с бросившим семью отцом

Москва, 3 апреля. Народный артист России, певец Александр Серов поделился воспоминаниями о единственной встрече с отцом, который бросил семью сразу после рождения сына.

Историю музыкант-инструменталист рассказал в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Новый выпуск ведущий Андрей Малахов посвятил юбилею артиста. Серову 24 марта исполнилось 70 лет.

Серов родился в украинском селе Ковалевка. Его отец работал на автобазе, а мать — на парфюмерной фабрике. Практически сразу после рождения будущий артист попал под опеку бабушки.

С ушедшим из семьи отцом Серов встретился лишь один раз, когда уже стал настоящей звездой эстрады. Он смог набрать целый стадион в Одессе — на концерт пришли около 25 тысяч человек.

«Отец с Запорожья приехал, я узнал его сразу. Эмоции свои я сразу убрал в сторону», — вспомнил исполнитель.

Серов не стал ругаться с отцом, а, наоборот, решил его отблагодарить.

«Я ему сказал: «Как бы там ни было, спасибо, что мы меня поддерживал, высылал деньги, которые помогали нам жить. И хочу тебя отблагодарить — вот тебе 10 тысяч рублей», — рассказал артист. — Это было то время, когда «Жигули» стоили 6 тысяч [рублей]».

Исполнитель обычно не устраивает пышных торжеств в свои дни рождения. Но друзья тем не менее дарят певцу подарки, порой весьма оригинальные. Однажды Серов получил арбалет, способный пробивать металл.