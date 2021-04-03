Курянина осудили на 17 лет за изнасилование ребенка и угрозы убить пенсионерку тяпкой

Курск, 3 апреля. В Беловском районном суде за изнасилование и надругательство над ребенком был вынесен приговор 39-летнему курянину. Рассмотрение уголовного дела прошло в форме закрытого судебного заседания.

В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемый женат и имеет в пятерых детей. Он был ранее судим и обвинялся по четырем статьям: п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ, (половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Подсудимый совершил преступления летом 2020 года. В процессе судебного заседания было установлено, что 19 июля приблизительно с 16 до 19 часов курянин насиловал десятилетнюю девочку и совершал иные действия сексуального характера, пользуясь ее беспомощным состоянием.

«Кроме того, — отметили в пресс-службе Беловского суда. — 13 июня 2020 примерно в 11 часов, находясь в пьяном состоянии дома у 71-летней женщины, злоумышленник оказывал психическое насилие в отношении пенсионерки. Замахнулся тяпкой над головой пожилой женщины, высказав в ее адрес угрозу убийством, и при этом ударив обухом тяпки по лицу».

Курянина признали виновным по ч.1 ст. 119 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ и на основании ч.3 ст. 69 УК РФ и ст. 70 УК РФ. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Ранее ФАН сообщал, что житель Подмосковья незаконно мог призывать курских подростков к руфингу. Обвиняемый был задержан и в его отношении возбудили уголовное дело.