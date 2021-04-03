Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у президента Аргентины. События дня. ФАН-ТВ

Гинцбург объяснил симптомы COVID-19 у привитого «Спутником V» президента Аргентины Cимптомы, о которых сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес, напоминают гриппоподобный синдром; вакцинация «Спутником V» не исключает этого, но защищает от тяжелых последствий инфекции, заявил «РИА Новости» директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго анализа ПЦР и чувствует себя хорошо, несмотря на легкие симптомы — повышение температуры и головную боль. В январе 2021 года политик привился российской вакциной.

Правительство утвердило новую программу развития Арктики Власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года. Ответственным исполнителем является Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Цели инициативы — ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику. В марте 2020-го Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».

Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Стороны также обсудили «важность тесного сотрудничества США и Украины в целях сдерживания пандемии и укрепления демократии в регионе». Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, Байден выразил желание посетить Украину. За время президентства это первый разговор Байдена с Зеленским. Инаугурация 46-го президента США состоялась 20 января.