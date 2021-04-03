В Аль-Холе обнаружили два обезглавленных тела

Сотрудники службы безопасности лагеря Аль-Хол в сирийской провинции Хасака обнаружили в пятницу, 2 апреля, обезглавленные тела мужчины и женщины, передает издание Baladi. Убили их неизвестные, и сбросили в одну из сточных ям в лагере.

В лагере Аль-Хол на востоке сирийской провинции Хасака содержат сирийских внутренне перемещенных лиц, иракских беженцев и семьи террористов запрещенной в РФ организации ИГ1.

Контролирует лагерь служба внутренней безопасности Асаиш курдских Сирийских демократических сил (СДС). На протяжении последней недели бойцы СДС и Асаиш вели в лагере контртеррористическую операцию из-за серьезного ослабления безопасности на его территории. В ходе операции Асаиш арестовали десятки человек по подозрению в пособничестве ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.