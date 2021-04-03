Маша Малиновская рассказала, что занималась сексом последний раз 17 лет назад

Москва, 3 апреля. Певица и телеведущая Маша Малиновская призналась в полном отсутствии личной жизни — последний секс, по словам звезды, был у нее в далеком 2003 году.

Яркая и на первый взгляд очень уверенная в себе Маша Малиновская страдает от большого количества комплексов. Как отметила телеведущая, и «дураку понятно», что никакая женщина не будет делать столько пластических операций, если она самодостаточна. Именно из-за массы комплексов, которые тянутся еще из детства, у Малиновской не складываются отношения с противоположным полом.

По словам звезды, родители недолюбливали ее, и она никогда не считала себя красивой. Поэтому в отношениях она бесконечно сомневается в искренности кавалера и ждет доказательства его любви.

«Поэтому с мужчинами во время какой-то крупной ссоры я ухожу. Я это делаю, чтобы понять, побежит ли он за мной. Во всех своих отношениях я исполняла этот номер. Наверное, это из детства», — предположила телеведущая.

Малиновская призналась, что хочет видеть настоящее проявление чувств от мужчины и не выносит потребительских отношений. Звезда рассказала, что давно ни с кем не встречалась, а последний раз ложилась в постель с мужчиной около 17 лет назад.

«У меня секс в последний раз был где-то в 2003 году. Я ем плюшки и без расставаний. Лежу, ем мороженое без остановки, смотрю «Бриджит Джонс», даже полностью ни с кем не расставшись. Я просто конченная извращенка в этом смысле», — призналась певица на шоу «Люсьен, дай знать».

Разочарование в мужчина и одиночество привели к тому, что Маша Малиновская решилась на заморозку яйцеклеток. Сама звезда назвала это подарком себе на 40-летие.