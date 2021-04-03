Польский депутат рассказал о перспективах создания новой политсилы в Европарламенте

Варшава, 3 апреля. Правящие силы Польши и Венгрии совместно с итальянской партией планируют усилить позицию правых политиков в Европарламенте (ЕП). Об этом заявил польский депутат Павел Лисецкий.

По словам парламентария от правящей партии «Право и справедливость», договоренность с итальянской «Лигой Севера» и венгерским «Фидесом» приведет к созданию третьей политической силы в Европарламенте. Это позволит усилить позиции правых политиков в ЕП.

Лисецкий считает, что в перспективе такая политическая сила станет противовесом нынешним христианским демократам и социал-демократом. Кроме того, по его мнению, Европарламент сейчас нуждается в этом.

Ранее экономист Александр Дудчак заявил, что провокации польского судна против прокладки газопровода «Северный поток — 2» могут привести к жесткому ответу России.