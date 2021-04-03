Автомобили Lada могут стать дешевле в России

Москва, 3 апреля. Очередной этап модернизации производства на концерне «АвтоВАЗ» завершился, что отразится на снижении стоимости автомобилей Lada.

Путем глобальной перестройки линий конвейера в Тольятти и Ижевске срок производства автомобиля сокращен на 50%. За счет увеличения эффективности цены на модели будут пересмотрены.

Цепочка напольных и подвесных конвейеров ранее включала в себя восемь линий. Оптимизировать технологии удалось за счет расчетов, планирования и заинтересованности в успешном результате кросс-функциональной команды специалистов из разных подразделений и служб завода. При этом функциональность была полностью сохранена, отмечает «Лада.Онлайн».

По оценкам экспертов, уже с 10 апреля ценовой диапазон на модели Lada будет пересмотрен и снижен на 10-20%.

В первом квартале 2021 года продажи автомобилей Lada выросли на 5,4%, сообщили в пресс-службе компании «АвтоВАЗ». По словам вице-президента по продажам и маркетингу автопроизводителя Оливье Морне, это хороший результат. Он также напомнил, что с начала года прошел успешный запуск двух моделей — Niva Travel и Largus.

Большинство марок с начала года повышали цены на российском рынке уже как минимум дважды. Обычно они делают это, чтобы компенсировать инфляцию, но сейчас масштабы корректировки объясняются нестабильностью рубля, сохраняющимся дефицитом машин и ростом утильсбора, пишет «ФедералПресс».