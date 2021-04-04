Диетолог Королева рассказала, от каких продуктов лучше отказаться по окончании поста

Великий пост в этом году начался 15 марта и продлится до 1 мая. Во время поста верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, алкоголя и увеселительных мероприятий. Пост является серьезной нагрузкой для организма, однако еще более сложным испытанием может стать выход его окончание и возвращение к привычному режиму питания. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, как правильно выйти из поста и не навредить организму.

Специалист рекомендовала отказаться от некоторых продуктов в первую неделю после окончания Великого поста.

«Выходить из поста надо очень аккуратно, первая неделя после поста должна быть без мяса. Мясо — это тяжелый для желудочно-кишечного тракта продукт питания. По выходе из поста лучше употреблять легко усваиваемые продукты — кисломолочные (если нет противопоказаний), творог, а также рыбу — главный источник белка, овощные салаты, гарниры», — рекомендовала Королева.

Диетолог также посоветовала продолжать питаться часто и понемногу, расширяя свой рацион за счет источников белка из легкоусвояемых продуктов.

«В первую неделю лучше отказаться от высокожирных продуктов, больших порций, чтобы не давать сильную нагрузку ЖКТ. Если человек не сильно доверяет своим привычкам, то лучше запастись препаратами с ферментами, чтобы облегчить нагрузку на ЖКТ», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что продуктовая корзина обойдется россиянину, соблюдающему Великий пост, в 2,1 тысячи рублей в неделю. Специалисты также составили рейтинг городов, где пост соблюдают прилежнее всего: тройку лидеров вновь возглавили Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, хуже всего справляются в Санкт-Петербурге.