В Крыму посоветовали НАТО и Киеву вспомнить уроки истории и не будить «русского медведя»

Севастополь, 3 апреля. НАТО и украинским провокаторам следует вспомнить уроки истории, и чем кончались все попытки воевать с Россией. Об этом заявил крымский политик Роман Чегринец.

В разговоре с РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов в Крыму отметил, что НАТО забыла историю, и что для всех агрессоров, которые нападали на Россию, все кончалось печально. Так политик отреагировал на недавнее заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича. Тот сообщил, что Украина совместно с НАТО проведет учения по отработке боевых действий против российской армии в Крыму.

«Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь», — рассказал Чегринец.

Чегринец посоветовал НАТО не будить «русского медведя», который защитит и свою берлогу, и в соседнем лесу наведет порядок, сделав отсылку к выступлению российского президента Владимира Путина. Тот во время заседания клуба «Валдай» в 2014 году, отметил, что «российский медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет и своей тайги не отдаст».

На сайте НАТО тем временем появилось сообщение о начале операции Svinosotnya «для украинских друзей». В заметке было указано, что целью операции названа защита мира от зла. В руководстве Альянса позже отметили, что новость появилась в результате хакерского взлома сайта.