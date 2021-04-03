Президент ЦАР продлил полномочия Нгребады в качестве премьер-министра

Банги, 3 апреля. Фирмен Нгребада продолжит возглавлять правительство Центральноафриканской Республики.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера после вступления в должность заявлял, что кабинет министров подаст в отставку и его состав сформируют заново. О том, останется ли Нгребада его главой, не сообщалось.

Премьер передал в администрацию руководителя республики отчет об итогах двухлетнего труда на благо Центральноафриканской Республики. Туадера принимал решение, основываясь на этом документе.

Нгребада занял пост премьер-министра в 2019 году после подписания Хартумского соглашения. Работа, которую он проводил вместе с президентом, привела к положительным изменениям внутри государства.

Туадера ранее заявлял, что в новом правительстве необходимо представлять интересы всех слоев населения. Несколько министров лишатся своих должностей и на их место назначат людей, способных обеспечить восстановление мира и дальнейшее развитие ЦАР.