Киев считает, что Москва «присвоила» украинские радиочастоты

Киев, 3 апреля. Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Россия «присвоила» радиочастоты страны. Об этом она сказала на слушаниях в комитете Верховной рады.

По мнению Джапаровой, радиочастотный ресурс Украины вместе с телекоммуникационной системой «украден» Россией.

«Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как Роскомнадзор продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот. <...> И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования — эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать», — считает украинский дипломат.

Представитель украинского МИД также не исключила перспективу арбитражного рассмотрения этого вопроса. Она сообщила, что тема будет обсуждаться на межведомственном совещании через неделю.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук резко высказался об отношениях России и Украины.