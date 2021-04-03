«Яндекс» и Mail.ru Group разъяснили россиянам, какие данные получают трекеры

Москва, 3 апреля. Внешние трекеры приложений «Яндекса» и Mail.ru Group не осуществляют сбор персональных данных пользователей. Речь идет только о технической обезличенной информации.

Об этом в интервью для РИА Новости рассказали представители холдингов. Газета «Коммерсантъ» ранее опубликовала материал, согласно которому предустановленные российские приложения якобы могут передавать пользовательские данные за рубеж.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что личная информация пользователей надежно защищена. Что касается «Яндекса», эта компания также тщательно защищает персональную информацию юзеров. О том, что предустановленный софт не может передавать данные за рубеж, сообщали и в Министерстве цифрового развития Российской Федерации.