В Мексике в столкновениях с феминистками пострадали 30 женщин-полицейских

Мехико, 3 апреля. Феминистки вышли на шествие в память об женщине из Сальвадора, убитой на юго-востоке Мексики. Протестующие устроили стычки с полицией и попытались прорваться к Национальному дворцу, сообщило издание El Universal.

???? #ÚltimaHora | "Me cuidan mis amigas, no la policía", gritan las mujeres de diferentes colectivos feministas al iniciar marcha por asesinato de Victoria Salazar, en Tulum; avanzan del Monumento a la Revolución hacía el Zócalo de la #CDMX https://t.co/VMo1Qh9mJq — El Universal (@El_Universal_Mx) April 2, 2021

Более 400 женщин вышли на акцию против полицейского насилия. Протестующие собрались у памятника Революции, прошли маршем к представительству штата Кинтана-Роо, после чего направились к резиденции правительства Мексики — Национальному дворцу. По пути женщины выкрикивали: «Обо мне заботятся мои друзья, а не полиция», «Если патриархат не упадет, мы его выбросим» и другие лозунги.

У Национального дворца феминистки разобрали часть железных ограждений и напали на женщин-полицейских, используя молотки и кирки. Правоохранители в ответ разбрызгивали слезоточивый газ. На одном из видео феминистки вырвали из-за заграждения одну из сотрудниц правопорядка и набросились на нее толпой.

Atacan con picos a mujeres policía en Ciudad de México durante la #MarchaFeminista para pedir justicia por Victoria, la migrante centroamérica asesinada en #Tulum #QuintanaRoo pic.twitter.com/4M8AzVCbVP — Así lo dice México (@AsiLoDiceMexico) April 2, 2021

Así agreden a una mujer policía.

Sí, mujeres están protestando afuera de Palacio Nacional, por lo que sucedió hace menos de una semana en Tulum, Quintana Roo.

¡Es INDIGNANTE!

Video: @MarisolBrcenas3 pic.twitter.com/8B7dKWJSCR — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) April 2, 2021

В результате столкновений пострадали 30 женщин-полицейских и двое гражданских. Еще трое правоохранителей обратились к медикам с симптомами теплового удара. О пострадавших со стороны феминисток не сообщается.

Убийство Салазар

Причиной марша стало убийство 36-летней гражданки Сальвадора Виктории Эсперанса Салазар. Ее задержал полицейский патруль в городе Тулум в мексиканском штате Кинтана-Роо. Правоохранители повалили женщину на асфальт и применили удушающий прием, через несколько минут она скончалась. У Салазар осталось двое маленьких детей, женщина находилась в Мексике более трех лет и имела гуманитарную визу.

Многие политики и правозащитные организации сравнили гибель Салазар с убийством афроамериканца Джорджа Флойда — дело получило широкую огласку. С просьбой наказать виновных выступили лидеры обеих стран Мексики и Сальвадора. В итоге против полицейских было открыто уголовное дело по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Женщины гибнут каждый день

В Мексике очень высокий уровень насилия в отношении женщин. По статистке, в стране погибает до десяти женщин в день, причем зачастую их убивают родственники или партнеры. По данным Национального института статистики и географии, с января по июнь 2020 года были убиты 1,8 тыс. женщин, более 70% из них — с использованием оружия или от удушения.

За период с 2017 по 2020 погибло 15,8 тыс. мексиканок, и только 3,7 тыс. случаев расследованы как фемициды.