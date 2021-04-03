Без вакцин и лекарств: пандемия захлестнула Украину, Киев в осаде

Впервые за сутки на Украине зафиксировано более 20 тысяч новых инфицированных коронавирусом, в Киеве — более двух тысяч. И то, и другое — антирекорд с начала пандемии.

Украинская столица стала эпицентром коронавирусного бедствия. В Киеве с 20 марта действует усиленный карантин, но он не спасает, с 5 апреля его резко усилят. Медики открыто говорят, что власти не смогли остановить коронавирус, вакцинирование населения идет только на бумаге, а закрытие общественного транспорта и школ с детсадами не поможет предотвратить катастрофу. Корреспондент ФАН передает с места событий.

В эти дни украинская столица сильно напоминает город, готовящийся к осаде. Большинство магазинов, кафе и торговых центров закрыты, некоторые торговые точки — навсегда, на них висят объявления о сдаче аренды, выведенные саженными буквами. Таких мест полно даже на Крещатике, в деловом центре столицы. Общественный наземный транспорт в Киеве еще ходит, но уже в понедельник он станет недоступен для простых киевлян. Так же, как и метро.

В городе идут разговоры о введении комендантского часа, а также о том, что жесткий карантин продлится едва ли не до лета. Особенно граждан удручает то, что все то же самое было в Киеве и год назад, когда пандемия коронавируса застала врасплох весь мир. С тех пор мир научился худо-бедно бороться с цепкой заразой, а Украина — нет. Каждая новая волна эпидемии застает ее власти врасплох, и это напоминает либо заговор, либо умственное недомогание.

Столичные власти пытаются успокоить население. Первый зампред Киевской горадминистрации Николай Поворозник заверил сограждан, что запрет пользоваться транспортом без специальных пропусков — «это не запрет».

«Просто транспорт переходит в режим спецперевозок, чтобы обеспечить работу критической инфраструктуры: медики, соцработники, транспорт, силовики, торговцы, бизнесмены и т. д. Это ограничение введено потому, что у нас сегодня резкий всплеск заболеваемости, а внедренные две недели назад меры, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов, количество больных не уменьшилось», — отметил Поворозник.

Заммэра Киева считает, что украинцам сейчас нужно подумать о своем здоровье.

«Переполненные реанимационные отделения и больницы Киева должны вдохновить горожан на то, чтобы сохранить себя и окружающих, а не передвигаться по городу по каким-то там делам. В предыдущие две недели киевляне не самоорганизовались и не смогли преодолеть вызовы, поставленные перед нами пандемией, — заявил Поворозник. — Нам нужно уменьшить число госпитализаций и освободить в больницах места с кислородом, чтобы перейти в «оранжевую» зону, к более-менее нормальной жизни. Мы надеемся на жесткие меры, чтобы с 15 апреля зажить как раньше».

При этом медики говорят: хотя жесткий карантин уже на пороге, подавляющее большинство из них не получило никаких пропусков на транспорт.

«Наша начальница подала заявления на пропуска в мэрию, в городской минздрав и другие службы — везде просят подождать до отдельного уведомления, никакой конкретики нет. По сути, нас посылают подальше, — сообщила корреспонденту ФАН сотрудница одной из частных клиник Киева. — Что ж, если пропуска на транспорт все же выдадут, то мы продолжим работать в прежнем режиме. Если нет — будем сидеть по домам, как год назад».

Как сообщил на брифинге в пресс-центре Киева экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский, «нет и не может быть никаких оправданий властям за такую вакцинацию».

«Год назад пандемия коронавируса поставила весь мир в одинаковые условия, ни у кого не было вакцин. Теперь многие страны на полную катушку вакцинируют население или уже вышли на финишную прямую. А Украина отстает от них не только по темпам вакцинации, но и по количеству тестов на коронавирус. Сейчас та же Великобритания делает 800 тысяч прививок в сутки, Израиль почти весь вакцинирован. Да что там, даже Гондурас вакцинируется активнее Украины! Значит, правительство и президент сделали что-то хуже, чем власти Гондураса или Албании, — заявил Линчевский. — Мы сегодня в самом конце мирового списка вакцинированных стран по темпам, по числу вакцинированных. Какими бы ни были оправдания власти, мы неуклонно проигрываем в борьбе с пандемией. То есть мы — хуже Гондураса».

Экс-министр также прокомментировал тот факт, что на Украине не объявлен национальный локдаун, а введено лишь «цветное» зонирование по регионам.

«Медицинские организационные решения должны опираться на научные рекомендации. Если весь мир выводит четкую формулу, когда целесообразно вводить локдаун, останавливать любые коммуникации в обществе, то именно так и надо делать. На Украине с этим есть две проблемы. Первая из них — наше правительство не прислушивается к рекомендациям ВОЗ, а изобретает какие-то собственные рецепты. Это касается и административных решений, и даже лечения, — указал медэксперт. — Вторая проблема — ни врачи, ни чиновники не знают реальных цифр, не видят настоящей ситуации. По количеству тестирований мы на 109-110 месте в мире. Поэтому когда на Украине недостаточное количество тестов на коронавирус, говорить, что мы знаем, какая зона «красная», а какая «оранжевая» — не приходится. Правительство принимает решения, не руководствуясь научными данными. Оно не смогло наладить даже систему тестирования».

Тем не менее, заявил Линчевский журналистам, вводить локдаун в Киеве все равно необходимо.

«Это нужно потому, что сейчас только в нашей клинике все три ковидных отделения заполнены до отказа, в других картина не лучше. И потому, что сегодня в Киеве огромная проблема найти койко-место с кислородом. Коронавирусные пациенты лежат в коридорах, в столовых и даже в приемных покоях. А баллоны с кислородом, спасающие жизни, доставляются в клиники не Правительством Украины и не местными властями. Их привозят волонтеры и благотворительные фонды. Это настоящая катастрофа!»

Также Линчевский пояснил, почему украинцы часто не соблюдают карантинные ограничения даже в «красных» регионах.

«Это очень ошибочная, инфантильная позиция нашего правительства — обвинять людей. Если граждан не обманывать, если откровенно говорить им правду об опасностях, то украинцы будут с такой властью сотрудничать, ведь они себе не враги. Но когда даже первые лица страны ловко манипулируют цифрами, а то и откровенно обманывают общество, то чего тогда ожидать от граждан?» — сообщил экс-министр.

В свою очередь, бывший ректор Национального медуниверситета имени Богомольца, доктор медицинских наук Екатерина Амосова констатировала на брифинге, что на Украине наступил полноценный коллапс медицинской системы.

«Жесткие ограничения с 5 апреля власти ввели не от хорошей жизни. Положение с койко-местами в Киеве критическое, и это уже не удается замалчивать. Сегодня слишком много украинцев столкнулись с тем, что скорая помощь отказывает даже тяжелым больным в госпитализации. И эти факты уже никак нельзя замолчать, — заявила Амосова. — На гребне нынешней волны пандемии на Украине столь резкий рост числа заболевших, особенно тяжелых, связан с распространением британского штамма. Он отличается не только втрое большей заразностью, но и более тяжелым течением. Летальность пациентов с этим штаммом на 60% выше, чем с предыдущим».

Эксперт напомнила, что сейчас показания к госпитализации больного, согласно украинскому протоколу, это насыщение крови кислородом меньше 90% и частота дыхания более 30.