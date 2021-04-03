Российские туристы не стремятся в Грузию после скандала с Познером

Москва, 3 апреля. Жители РФ не торопятся посещать Грузию после того, как местные провокаторы устроили скандал из-за визита российского журналиста Владимира Познера.

Грузия не может похвастаться большим притоком туристов из России, и недавний инцидент только усугубил ситуацию. Так, Познер, который по традиции приехал отмечать день рождения в любимый Тбилиси, был вынужден покинуть страну раньше срока из-за провокаций и незаконных митингов.

В этот раз Познера встретили криками «Вон из Грузии!». Митингующие собрались у гостиницы, где остановился телеведущий, и потребовали, чтобы он уехал. Провокаторы утверждали, что Познер якобы не поддерживает территориальную целостность Грузии.

«Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день», — это было единственным комментарием Владимира Познера о произошедшем.

Впрочем, такое вызывающее и хамское поведение митингующих не нашло поддержки и среди большинства населения Грузии. Местные жители попытались убедить Москву, что страна по-прежнему рада приветствовать гостей из России. Власти РФ отнеслись к этому скептически и повторили довод: россиянам находиться в Грузии опасно.

Политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе отметил, что после ситуации с Познером Грузия потеряет и без того малочисленный поток российских туристов.

«Скандал налицо. Но последствия провокации вряд ли найдут поддержку и в грузинском обществе, и за рубежом», — уточнил эксперт.

Аналогичную точку зрения ранее выразил и бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, ситуация с Владимиром Познером нанесла удар по доверию российских туристов к Грузии.