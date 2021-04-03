Полк спецназа ЮВО в Ставропольском крае получил новейшие АК-12

Москва, 3 апреля. Полк специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае получил новейшие автоматы АК-12. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

АК-12 отличается от своих предшественников повышенной кучностью стрельбы и запасом живучести ствола. Кроме того, новый автомат обладает улучшенной эргономикой, что значительно облегчает эксплуатацию.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма. Скорострельность оружия достигает 650 выстрелов в минуту. Кроме того, впервые на АК-12 установлены планки Пикатинни для крепления вспомогательного оборудования. Также для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы.

Разработка нового автомата осуществлялась в инициативном порядке с июня 2011 года под руководством главного конструктора «Ижмаша» Владимира Злобина на основе наработок за предыдущие 10 лет. В 2011 году завершена сборка и начаты испытания первого опытного образца АК-12. Автомат был впервые показан в январе 2012 года. В феврале 2021 года концерн «Калашников» представил модернизированную версию автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметра.