СМИ раскрыли подробности атаки на Капитолий в США

Вашингтон, 3 апреля. Афроамериканец Ноа Грин протаранил КПП на автомобиле, пытаясь проникнуть на территорию Капитолия. В результате инцидента погиб один полицейский.

По некоторым данным, у мужчины может быть психическое расстройство. В своих постах в соцсетях он писал, что его сознанием манипулируют спецслужбы США, сообщал ФАН.

Афроамериканец был сторонником радикального течения, однако с терроризмом правоохранители происшествие не связывают. В ходе нападения погиб офицер охраны Уильям Эванс, который прослужил в полиции 18 лет. Полицейский умер от ножевого ранения. Грин также ранил еще одного правоохранителя. Силовики открыли огонь на поражение, ликвидировав преступника.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что отделение ФБР в Вашингтоне будет оказывать содействие столичному полицейскому департаменту в расследовании инцидента.