Политолог о боях в Донбассе: США уготовили Украине роль «сакральной жертвы»

Разговор с главой Белого дома придал Киеву смелости, и этим объясняется резко возросшая интенсивность обстрела Донбасса. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Поддержка США

Соединенные Штаты готовы оказать поддержку Украине в случае начала масштабных боестолкновений в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России (Вашингтон отказывается признавать, что на территории Украины идет гражданская война. — Прим. ФАН) в Донбассе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Кроме того, Джо Байден подчеркнул приверженность США стратегическому партнерству в борьбе с коррупцией и реализации программ реформ на Украине, основанных на «общих демократических ценностях» двух стран.

«Вписаться» за Украину

Как отметил Дмитрий Родионов, американская поддержка Украины — это константа, вне зависимости от того, какая партия у власти в США. Если от Дональда Трампа еще можно было ожидать более «гибкого» подхода и всяких неожиданностей, то Байден более чем последователен и предсказуем.

«Вопрос в том, в чем будет эта поддержка заключаться? На Украине подобны заявления (особенно после двух месяцев молчания Байдена) традиционно воспринимают едва ли не как готовность «вписаться» за них в случае войны. Некоторые вон сразу раздухарились. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович уже сообщил журналистам, что участие Киева в учениях НАТО означает чуть ли не готовность Запада помогать отвоевывать Крым, а в целом Украина стает важнейшим элементом натовской обороны в будущей войне с Россией. Ну, прямо классика: галантерейщик и кардинал — это сила!» — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, разговор с Байденом придал Зеленскому смелости, и этим объясняется резко возросшая вчера вечером интенсивность обстрела Донбасса. И если они и впрямь думают, что в случае столкновения с Россией (а оно неизбежно при попытке вторжения в Донбасс) США введут войска на Украину, то это очень опасное заблуждение, которое может подвигнуть их на необдуманные поступки, уверен Родионов.

«Конечно, США поддержат Украину в случае войны — не напрямую, но деньгами, оружием, продовольствием, боеприпасами, наконец резким ужесточением санкционного и информационного давления на Москву. Надо понимать, что он (Байден. — Прим. ФАН) не повышает ставки, а именно ведет дело к войне, ибо понимает, что нынешними методами сломить Россию не получилось. Ему нужен перманентный хаос у границ России и напряженность внутри самой России. Украине тут уготована роль «сакральной жертвы», которая, похоже, сама очень жаждет ей стать. Речь, разумеется, не о населении этой страны, а о ее элитах», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.