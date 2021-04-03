Британский штамм коронавируса стал причиной заболевания 75% пациентов с COVID-19 в Турции

Анкара, 3 апреля. Три четверти пациентов с коронавирусом в Турции заразились британским штаммом SARS-CoV-2. Такое заявление сделал глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Турецкие врачи зафиксировали порядка 180 тыс. случаев заражения именно этой разновидностью коронавируса. В связи с активным распространением заболевания, Правительство Турции планирует увеличить закупки вакцины от COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус получили 3,4 млн жителей страны с начала 2020 года. Из них около трех млн пациентов уже вылечились от заболевания. Вакцинация от COVID-19 началась в Турции с начала 2021 года.

Российский препарат «Спутник V» мог бы значительно облегчить вакцинацию от коронавируса в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкие власти допустили закупку медикамента после успешного окончания его испытаний.