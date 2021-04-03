Стало известно, как будет действовать Россия при ядерном ударе США

Москва, 3 апреля. Единая космическая система «Купол» позволит российским военным контролировать пуски американских баллистических ракет.

Развертывание новой системы будет завершено к 2024 году. «Купол» будет способен фиксировать пуски ракет на территории США, передавая эти данные в Центральный командный пункт (ЦКП), где будет приниматься решение о дальнейших действиях, передает «Военно-промышленный курьер».

После поступления информации о пуске американской ракеты в ЦКП формируется команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с этим на систему противоракетной обороны (ПРО) передается команда «Тревога», после чего наземные радиолокационные станции (РЛС) берут цель на сопровождение, определяя ее характеристики. Весь процесс займет считанные минуты.

Ранее западные эксперты назвали российские образцы оружия, которые по своим возможностям превосходят весь арсенал НАТО. В этот список вошел танк «Армата», а также гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Циркон».

Кроме того, Россия может похвастаться самыми крупными танковыми войсками, численность которых составляет порядка 15 тысяч боевых единиц. При этом численность российской армии достигает 900 тысяч военнослужащих, передает Infox.ru.