Украина и Великобритания проведут совместные военные учения «Казачья булава»

Киев, 3 апреля. Вооруженные силы Украины проведут учения совместно с военными Великобритании. Также ожидается участие представителей пяти стран НАТО.

Как сообщили в ВСУ, маневры Cossack Mace («Казачья булава») будут проходить «через несколько месяцев». Ожидается, что в учениях будет задействовано более тысячи военнослужащих.

Во время маневров участники намерены отработать действия по обороне «с последующим переходом в наступление» батальонно-тактического уровня. Также отмечается, что учения должны способствовать слаженности между военными формированиями Великобритании и Украины.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 направлены на отработку противодействия России. На данное заявление ответил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет подчеркнув, что военные планы Киева и НАТО в отношении Крымского полуострова закончатся для них плачевно.