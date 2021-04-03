Итальянцы проявили равнодушие к проблемам Украины

Рим, 3 апреля. Жители Италии проявили равнодушие к проблемам Украины и посоветовали Киеву самостоятельно разобраться с ситуацией внутри страны.

Издание Scenarieconomici выпустило материал об обострении ситуации на территории Восточной Украины, где была нарушена договоренность о прекращении огня. СМИ утверждает, что сейчас чувствуется увеличение напряженности в Европе на фоне отношений между Россией и НАТО. В завершении материала автор интересуется у читателей: «А вы готовы умереть за Киев?».

Итальянцы на публикацию отреагировали скептически и поддержали Москву, при этом негативно высказавшись о Западе.

«Готовы ли умереть за ЛГБТ, педофилов, убийц и воров? То есть западной элиты? Я — нет, с большим удовольствием пойду пятой колонной к русским», — написал комментатор Tito Flavio Cesare.

Некоторые пользователи отметили, что Украина даже не является членом НАТО, поэтому внутренние проблемы Киева — это только украинское дело.

«По большому счету, нам Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой», — отмечает aquilone.

В обсуждение вступили и российские пользователи, которые напомнили, что Украина не нужна России.

«Есть какое-то постановление Совбеза ООН, обязывающее ее (Россию. — Прим. ред) кормить бездельников?», — интересуется комментатор Доколе.

Ранее Киев открыто заявил о подготовке к «войне за Крым» совместно с НАТО. Смысл военных учений Альянса Defender Europe 2021 заключается в том, чтобы отрепетировать боевые действия.