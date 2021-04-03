Дептранс Москвы анонсировал начало работы проката самокатов и велосипедов

Москва, 3 апреля. Прокат самокатов и велосипедов в Москве в этом году начнет работу рекордно рано, сообщили в департаменте транспорта столицы.

Взять на прокат самокат можно будет уже 4 апреля, прокат велосипедов начнет работать 6 апреля, написало ведомство в своем Telegram-аккаунте. Это связано с высокой популярностью такого вида транспорта в год пандемии.

«В год пандемии велосипеды и самокаты были очень востребованными - вы сделали почти 8 миллионов поездок, и это рекорд. Поэтому мы решили запустить новый сезон намного раньше - до этого он начинался в конце апреля», — пояснил дептранс столицы.

Для курьеров и волонтеров прокат велосипедов останется бесплатным до конца пандемии, отметили в ведомстве. Планируется увеличить количество техники, добавится электросамокаты и велосипеды на электроприводе. Велоинфраструктура будет развиваться не только в центре мегаполиса, но и на периферии, сообщили в дептрансе.

Столичные дороги будут избавлять от зимнего реагента, мазута и других загрязнений при помощи специального шампуня, первая «мойка» запланирована на 3 апреля. За месяц московские коммунальщики проведут мероприятия по очистке дорог, тротуаров и парковок.