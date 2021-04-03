Юлианна Караулова рассказала о бестактных комментариях на тему бездетности

Москва, 3 апреля. После признания певицы Юлианны Карауловой о долгожданном пополнении в семье, артистке наконец-то перестали делать бестактные замечания о материнстве.

Караулова вот уже пять лет счастлива в отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным. Недавно 32-летняя певица сообщила радостную новость — она готовится в первый раз стать мамой. После сообщения о беременности певица перестала подвергаться нападкам пользователей Сети. Оказалось, что звезде часто писали грубые комментарии с указанием на ее бездетность

«Периодически в Интернете мне писали, мол, я уже старая, когда рожу, часики ведь тикают! Это пишут всем, не только публичным людям. А если не пишут, то говорят в лицо — так, к примеру, поступают некоторые родственники», — поделилась Караулова в утреннем эфире на «Русском Радио».

По словам певицы, в мегаполисах современные девушки поздно становятся матерями, поскольку заняты своей карьерой. Многие люди старшего возраста не принимают такую позицию и высказывают недовольство, не понимая, что их слова могут сильно задеть.

Первенец Юлианны Карауловой должен появиться на свет в начале лета. Пока исполнительница не раскрывает пол малыша, хотя уже знает, кто у нее будет — сын или дочка. По признанию артистки, когда врач сообщил ей пол будущего ребенка, она сильно расстроилась. У нее были другие ожидания. Но сейчас она счастлива, что все складывается так, как есть.