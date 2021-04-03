Спецназ ВДВ отработал освобождение заложников в ходе учений под Тулой

Москва, 3 апреля. Бойцы спецназа Воздушно-десантных войск РФ провели учебную операцию по освобождению заложников на тульском полигоне Тесницкое.

Об этом сообщает телеканал «Звезда». По легенде учений военнослужащие были доставлены к зданию с условными «террористами» и «заложниками» и провели стремительную операцию по освобождению вторых и уничтожению первых.

Для отработки навыков операции «Штурм здания» использовались более 30 мишеней, часть из которых были штрафными – их нельзя было поражать, так как данные мишени имитировали заложников. Бойцы спецназа использовали для уничтожения «террористов» и их бронетехники снайперские винтовки СВДС, пулеметы ПКМ, гранатометы РПГ-7Д, автоматы АКС-74 и пистолеты Макарова.

Всего в испытаниях приняли участие 100 лучших бойцов из четырех подразделений спецназа ВДВ, а также команда Росгвардии.

Ранее сообщалось о совместных учениях военнослужащих России и Белоруссии в Нижегородской области.