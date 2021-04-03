Глава Роснедр назвал фактор, необходимый для добычи нефти с шельфа Арктики

Москва, 3 апреля. Препятствием для освоения отечественных месторождений выступает низкая стоимость нефти, заявил замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

По его словам, пик активности лицензирования и выполнения работ приходился на период, когда стоимость ресурса находилась на уровне 110–120 баррелей за баррель.

«Подтверждаю эту цену», — заявил Киселев в комментарии «Российской газете».

Глава Роснедр также отметил, что пока не появилось новых, дешевых и безопасных технологий для добычи нефти и газа на арктических морских месторождениях.

По данным инвентаризации запасов, при нынешнем уровне развития технологий, объема российских нефтяных запасов хватит на ближайшие 58 лет добычи, сообщил замминистра. При этом рентабельных хватит на 19 лет, но эта граница будет постоянно отодвигаться вместе с развитием технологий.

Участники соглашения ОПЕК+ по итогам февраля 2021 года достигли уровня выполнения сделки по сдерживанию нефтедобычи на 113%, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Все экспортеры на высоком уровне выполнили свои обязательства, с мая возможно восстановление производства ресурса.

Политолог Анатолий Несмиян ранее констатировал, что нефтегазовая отрасль, составляющая опору нынешней модели российской экономики, перестает таковой быть. По его мнению, которое приводит INFOX, перед ней сейчас встает вопрос выживания, а не развития.