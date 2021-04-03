Сенатор Цеков прокомментировал слова Кравчука о «враждебности» между РФ и Украиной

Москва, 3 апреля. Ситуация в отношениях России и Украины является результатом политических решений Киева. Об этом заявил представитель Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее охарактеризовал отношения между Москвой и Киевом как «враждебные».

«Настоящий враг Украины — это ее руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует ее на постоянную борьбу с Россией», — сказал Цеков в комментарии журналистам.

Российский сенатор Алексей Пушков накануне посоветовал украинским властям не полагаться на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «активной американской поддержке» Киева.