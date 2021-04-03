Вдова Кобзона назвала попавшего в центр скандала Зайцева «святым человеком»

Москва, 3 апреля. Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли вступилась за модельера Вячеслава Зайцева, который попал в центр крупного скандала.

Сын Зайцева Егор заявил ранее, что тяжелобольной модельер практически не выходит на улицу, а в его доме поселилась семья мошенников, которые пытаются нажиться на его имени. По его словам, в оборот запущена линия одежды, к которой Зайцев не имеет никакого отношения, а в TikTok появляются странные видео.

Вдова Кобзона поддержала давнего друга и назвала его «святым человеком». Она осудила людей, пользующихся беспомощным состоянием 83-летнего модельера.

«Это ужасно. Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Самое главное, что за него некому постоять, некому бороться», — заявила она на церемонии вручения музыкальной премии BraVo.

Кобзон уверена, что мошенники не останутся безнаказанными.

Зайцев 2 марта праздновал день рождения в ресторане «Яръ» в Москве. Впоследствии выяснилось, что попасть на мероприятие можно было только по специальному билету. Сын модельера назвал виновниками скандала организаторов вечеринки.