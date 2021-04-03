Шепелев показал бэкстейдж первой фотосессии новорожденного сына

Москва, 3 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев устроил новорожденному сыну первую фотосессию, причем под «белый шум».

Мальчика родила в марте возлюбленная телеведущего, дизайнер Екатерина Тулупова. Она уже вернулась с ребенком из клиники домой, где их ждали Платон и Лада — дети знаменитостей от предыдущих отношений.

Шепелев и Тулупова приняли решение устроить для малыша первую фотосессию, чтобы запечатлеть его в столь юном возрасте. Бэкстейдж телеведущий показал в Instagram Stories и признался, что «белый шум» его сумел убаюкать.

«Первая фотосессия. Бабушки слезами умиления умоются. И мы тоже, похоже», — поделился эмоциями Шепелев.

Телеведущий недавно устроил в социальной сети голосование по выбору имени для новорожденного ребенка. Большинству интернет-пользователей понравилось имя Матвей. Судя по реакции, Шепелев от этого варианта в восторге не остался. Не исключено, что вся история была розыгрышем.

Сын Шепелева Платон, рожденный ныне покойной певицей Жанной Фриске, эмоционально отреагировал на рождение младшего брата. Его пришлось задабривать тортом и игрушечной медалью.