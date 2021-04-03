Семь человек умерли из-за тромбоза после вакцины AstraZeneca в Британии

Лондон, 3 апреля. Еще несколько человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Британский регулятор сообщил о 30 случаях тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Семь человек умерли. В нескольких случаях был диагностирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в ряде — иные виды тромбозов.

При этом в Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) продолжают утверждать, что риск оправдан, и преимущества вакцинации перевешивают возможные побочные явления.

Ранее многие страны отказались от использования препарата AstraZeneca в связи с опасностью возникновения тромбов. При этом ВОЗ настоятельно рекомендовала продолжать вакцинацию, отмечая, что специалисты не нашли связь между ней и гибелью людей.

Российскую вакцину «Спутник V» признали эффективной против южноафриканского штамма коронавируса, сообщал ФАН. Разработчики препарата продолжают исследовать его эффективность против разных мутаций SARS-CoV-2.