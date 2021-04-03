Минфин до 7 апреля подготовит предложения по поддержке регионов РФ

Москва, 3 апреля. Министр финансов Антон Силуанов получил поручение от Правительства РФ представить предложения по поддержке регионов, следует из перечня решений по итогам заседания кабмина.

Речь идет о предложениях по замещению рыночной задолженности регионов бюджетными кредитами. Кроме того, Минфину к указанной дате необходимо представить предложения по реструктуризации задолженностей субъектов РФ перед государством по бюджетным ссудам, предоставленным в декабре прошлого года.

Минфин и Минэкономразвития до 15 апреля должны проработать идеи по формированию новых финансовых инструментов, в рамках которых в 2022–2024 годах регионам будут предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты. Условием является возврат ссуды в федеральный бюджет и наличие механизмов контроля за их целевым расходованием.

Правительство РФ ранее одобрило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги и страховые взносы единым налоговым платежом. Силуанов отметил, что изменения создадут предпринимателям комфортные условия и сократят время для оформления расчетных документов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил несколько мер, направленных на поддержку финансового состояния регионов. Как сообщает «ФедералПресс», на совещании с участием президента РФ Владимира Путина он призвал запустить новый механизм целевого кредитования — долгосрочного и нацеленного на развитие инфраструктуры, который нужен для достижения национальных целей развития и роста доходной базы бюджетов.