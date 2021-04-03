Фанаты Долиной пришли в ужас от «кровавого» образа певицы

Москва, 3 апреля. Эстрадная певица Лариса Долина в «кровавом» фартуке и с синюшными пятнами на лице навела настоящий ужас на своих поклонников, однако это оказался лишь сценический образ.

С недавних пор 65-летняя Долина пробует себя на театральных подмостках. Артистка получила роль миссис Лавет в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит». Постановку с участием звезды можно посмотреть в Театре на Таганке.

Певица на своей личной странице в Instagram показала фанатам сценический образ. Гримеры специально сделали на лице Долиной синюшные пятна, из-за чего артистка выглядит пугающе. Кроме того, на Долиной белый фартук с нарукавниками, который весь будто заляпан «кровью».

«Моя миссис Лавет. Вчера отыграла спектакль на Таганке «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит». Сегодня заключительный спектакль в этом сезоне», — сообщила исполнительница.

Подписчики Ларисы Долиной в комментариях признались, что оторопели от образа звезды. Многие поначалу даже не поняли, что необычный внешний вид артистки предназначен для театральной сцены. Среди пользователей Сети нашлись и те, кто посетил постановку накануне. По их словам, театральный дебют певицы удался на славу, и играла она великолепно.

«Просто мрак. Не дай Бог такую в темном переулке встретить!»; «А мы были! Была просто невероятная атмосфера! Спасибо, Лариса Александровна»; «Хотя бы пояснение какое-то вначале, а то я аж за сердце схватился», — посетовали фолловеры.

Недавно однако фанаты Долиной оторопели не от сценического образа певица, от ее реальной внешности без макияжа. Неоднозначным снимком со звездой поделился ее коллега Алексей Глызин в своем Instagram-аккаунте.