Дочь тяжелобольной Заворотнюк трогательно поздравила маму с юбилеем

Москва, 3 апреля. Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна публично поздравила маму с юбилеем и поделилась совместной фотографией.

Заслуженная артистка России и звезда сериала «Моя прекрасная няня» 3 апреля отмечает 50-летие. Вот уже долгое время Заворотнюк борется со страшным заболеванием и не появляется на публике.

Близкие и поклонники переживают за артистку и внимательно следят за информацией о ее состоянии. В день рождения звезду осыпали комплиментами и пожеланиями скорейшего выздоровления. Не осталась в стороне и дочь Заворотнюк.

«С днем рождения, моя самая любимая мамочка, ты мой самый яркий свет», — написала она трогательное послание в Instagram Stories.

Дочь Заворотнюк опубликовала также совместную фотографию со знаменитой мамой. Они запечатлены с широкими улыбками в машине.

Звезду с юбилеем поздравили и ее коллеги. В комментарии Федеральному агентству новостей актриса театра и кино Ольга Прокофьева, которая тоже снималась в сериале «Моя прекрасная няня», подчеркнула, что Заворотнюк занимает важное место в ее сердце.

ФАН составил также топ-5 лучших ролей знаменитой актрисы. Например, в фильме «Код апокалипсиса» она сыграла роковую красотку.